Gobierno local optimista de avanzar en recuperación del espacio público

Vendedores informales en el centro de Cúcuta / Foto Archivo( Foto: cortesía para Caracol Radio )

Cúcuta

El gobierno local proyecta la entrega del primer espacio de recuperación dentro de la política de espacio público en la ciudad de Cúcuta

El secretario de gobierno Miguel Castellanos dijo a Caracol Radio que “nosotros aspiramos que en un mes tenemos el polígono desde El Malecón a la Avenida 9 para saber cuantos vendedores tenemos, para poder profundizar sobre todo su trabajo”.

Explicó que “hemos avanzado en la política de espacio público, en el manual de vendedores, en el manual del espacio público para poder fijar las condiciones de como pueden estar en el espacio público”.

“Estamos en una caracterización, esta tiene más de noventa preguntas y donde se establece todo el entorno de cada uno de los participantes. Llevamos 45 días en este proceso, nos falta un mes, pero hemos logrado avances importantes” dijo el funcionario.

En la ciudad se estima que hoy hay más de nueve mil personas en la informalidad en diferentes escenarios de la ciudad de Cúcuta.