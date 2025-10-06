Gobierno aprueba Conpes para plantas desalinizadoras y alivio a la crisis de agua en Santa Marta

Santa Marta

La solución a la histórica escasez de agua en Santa Marta empieza a hacerse realidad. Con la aprobación del CONPES 4159, el Gobierno Nacional dio vía libre a la construcción de dos plantas desalinizadoras que garantizarán el suministro de agua potable en la ciudad.

El proyecto, que cuenta con una inversión de $786 mil millones, es resultado de la gestión conjunta entre la Alcaldía de Carlos Pinedo Cuello, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Una de las plantas se construirá en la zona sur turística, con capacidad de 600 litros por segundo, y otra en Taganga, con 27 litros por segundo. Ambas permitirán atender a más de 766 mil habitantes proyectados para el año 2030.

Le puede interesar: Gobierno Nacional y Santa Marta exploran modelos de desalinización para atender crisis de agua

Con estas dos infraestructuras, el Distrito podrá garantizar agua apta para consumo humano a más de 766 mil habitantes proyectados para 2030: cerca de 585 mil en la cabecera urbana, 6 mil en Taganga, además de una población flotante estimada en 175 mil personas, principalmente turistas y visitantes.

TRANSFORMACIÓN AL MODELO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Según el alcalde Carlos Pinedo, esta iniciativa no solo resolverá un problema de décadas, sino que transformará el modelo de abastecimiento con un enfoque sostenible y moderno, apoyado en energías limpias y tecnologías de ósmosis inversa.

“Desde el primer día nos propusimos dar solución a los problemas estructurales que por décadas han afectado a esta ciudad y de esa manera transformar la realidad del agua en Santa Marta. Sabíamos que no sería una tarea fácil, pero ese es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo. Por eso, con orgullo les digo que ya contamos con presupuesto y un plan priorizado desde el Gobierno central para la construcción de dos plantas desalinizadoras”, destacó el alcalde Carlos Pinedo Cuello, ante esta gran noticia para los samarios.

Con este paso, Santa Marta avanza hacia la seguridad hídrica y consolida una de las soluciones más estructurales en su historia reciente.