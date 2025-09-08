¿Cuál es el municipio de Colombia que tiene 5 letras ‘A’ en su nombre? Es un destino único

No solo es uno, los cuatro municipios que tienen en su nombre 5 letras ‘A’ son ‘Aracataca’ y tres territorios diferentes con el nombre ‘Sabanalarga’.

En primer lugar, Aracataca, en el departamento de Magdalena, se extiende en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en un espacio donde las montañas descienden hacia ciénagas que la enlazan con la Ciénaga Grande, ecosistema declarado reserva de la biosfera por su riqueza ambiental.

Por otra parte, Sabanalarga, en Antioquia, se levanta en medio del occidente andino, rodeado por imponentes cañones y cadenas montañosas, además de estar próximo a áreas protegidas como los parques nacionales ‘Las Orquídeas’ y ‘Paramillo’.

Adicionalmente, Sabanalarga, en Casanare, se emplaza en los Llanos Orientales, sobre una amplia meseta aluvial vinculada a la Cordillera Oriental, donde predominan las planicies abiertas y la abundancia de ríos y caños.

Asimismo, Sabanalarga, pero en Atlántico, ocupa tierras bajas en el Bajo Magdalena, con un clima cálido que impulsa la agricultura y la ganadería como actividades centrales.

¿Qué papel cumple la economía agrícola en cada región?

En Aracataca, Magdalena, la producción de palma de aceite, café, banano, cacao, arroz y cítricos conforma un mosaico agrícola que se complementa con la ganadería bovina, consolidando al municipio como un polo productivo en el Caribe.

Desde otra perspectiva, en el occidente de Antioquia, Sabanalarga mantiene una fuerte tradición cafetera que, junto con la ganadería, aprovecha la fertilidad de sus suelos andinos y sostiene la identidad cultural paisa que caracteriza a este territorio.

Por otro lado, Sabanalarga, en Casanare, ha impulsado la agricultura con la realización de ferias locales que promueven el consumo de productos propios de los Llanos Orientales, fortaleciendo los circuitos económicos regionales y dinamizando el comercio campesino.

También tenga en cuenta que, Sabanalarga, en Atlántico, se caracteriza por una economía diversificada que integra agricultura y ganadería con el aprovechamiento de los recursos hídricos del ‘Embalse de Guájaro’ y de la ‘Isla Martín Cabeza’, elementos clave para ampliar sus posibilidades productivas.

¿De qué manera la cultura y el turismo fortalecen el valor de estos municipios?

El turismo en Aracataca y en los tres municipios llamados Sabanalarga refleja la diversidad cultural y natural del país.

En Aracataca, Magdalena, el legado literario de Gabriel García Márquez ha convertido al municipio en un destino emblemático.

La Casa Museo y otros espacios que recrean el universo de Macondo atraen a visitantes nacionales e internacionales, consolidando un turismo cultural con gran simbolismo.

En Antioquia, Sabanalarga se distingue por su arquitectura semicolonial, su historia que se remonta a 1610 y los paisajes andinos que incentivan el ecoturismo, con rutas que combinan tradición y naturaleza.

En el caso de Casanare, aunque el turismo se encuentra en una etapa incipiente, las extensas llanuras, mesetas y su biodiversidad ofrecen un alto potencial, reforzado por las ferias tradicionales que rescatan y difunden las costumbres locales.

Finalmente, Sabanalarga en Atlántico, destaca por sus festividades, entre ellas la Feria Equina y Ganadera, en diciembre, y las tradicionales corralejas, que comúnmente se desarrollan en septiembre u octubre, celebraciones que fortalecen la identidad local y convocan visitantes de toda la región.