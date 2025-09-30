Pasto es sede de la segunda fase de WorldSkills Colombia 2025

Pasto-Nariño

La capital de Nariño es sede de la segunda fase de WorldSkills Colombia 2025, la competencia nacional de habilidades técnicas y tecnológicas para aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, organizada por el SENA, a través de la cual se busca seleccionar a los talentos más destacados que representarán a Colombia en eventos internacionales de WorldSkills.

En esta oportunidad serán 94 aprendices de veinte departamentos del país, quienes demuestran sus habilidades y destrezas en esta importante competencia que se realiza en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA.

La inauguración se realizó con una emotiva participación de las delegaciones a través de un desfile multicolor.

Bernardo Chamorro, director regional del SENA en Nariño explicó en Caracol Radio que entre las competencias se destacan las áreas de Mecatrónica, Ingeniería Mecánica CAD y el Control Industrial, hasta la creatividad de la Tecnología de la Moda y la innovación de las Industrias 4.0.

“También brillan habilidades que transforman territorios y comunidades, como Enchape de Pisos y Paredes, Mampostería, Sistemas de Drywall y Yesos, Energía Renovable/Fotovoltaica, Tecnología del Agua y Catación de Café”

A éstas se suman la Gestión Documental y la Ganadería, junto con dos demostraciones que muestran el futuro de la productividad: Mecanización Agrícola y Fotogrametría de Drones.

En esta oportunidad participan las delegaciones de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Distrito Capital, La Guajira, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Magdalena y Arauca. Además de 19 expertos, encargados de liderar y promover el desarrollo integral de la estrategia WorldSkills Colombia.

Durante estos cuatro días de competencia, la organización recibe a más de 400 delegados y espera la asistencia de más de 3.000 visitantes, lo que genera un dinamismo importante para distintos sectores económicos de la región.