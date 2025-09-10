En Nariño reclaman firma del ‘Pacto por Nariño’ prometido por el presidente Petro

Pasto - Nariño

En la sede de la Asamblea departamental se cumplió la audiencia pública convocada por el Representante por Nariño Juan Daniel Peñuela, para revisar los avances del Pacto Por Nariño, promesa de recursos del gobierno Nacional para inversión en infraestructura y lo social que parece haberse quedado en el limbo después de 20 meses de la firma de un acuerdo de entendimiento.

En el evento hizo presencia el Departamento Nacional de Planeación – DNP, que anunció que: este año se firmará el acuerdo con una proyección de 6,9 billones de pesos. Pero hay varias contradicciones en el monto asignado puesto que, según el Representante Peñuela, la mayoría de las inversiones ahí consignadas corresponden a proyectos que ya estaban incluidos en la inversión de este gobierno para la Región y no son un verdadero aporte al desarrollo regional.

“Después de 20 meses desde su anuncio, seguimos sin claridad: no hay fuentes de financiación seguras y se incluyen proyectos que ya están en marcha como los 400 mil millones ejecutados por la Gobernación de Nariño y el corredor Pasto – Estanquillo, estimado en 2,7 billones de pesos”, expresó Peñuela.

La dirigencia gremial de la región hizo parte de la audiencia pública a la espera de que se encontraran anuncios de inversión para el Departamento de Nariño, pero a la salida del encuentro la desilusión parecía ser la verdadera protagonista ante la poca claridad sobre los recursos para este territorio.

“Como representante, seguiré haciendo control político para que el Pacto no se quede en un simple papel e intención, sino que se traduzca en obras que lleguen a todos los municipios, construyendo paz y desarrollo para Nariño”, concluyó Juan Daniel Peñuela, convocante de la audiencia pública.