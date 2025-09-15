¿Negligencia en caso de maltrato animal en Pasto? Advierten de varias denuncias previas

Pasto - Nariño

La Fiscalía reveló en medio de la audiencia de imputación de cargos al presunto agresor, que la comunidad del barrio Chapal había alertado en múltiples ocasiones sobre el maltrato que sufría Sherlock, el perro que fue incinerado vivo el pasado 13 de septiembre en Pasto, denuncias que fueron dirigidas a la Policía Ambiental y a la Secretaría de Gestión Ambiental de la Alcaldía, sin que se lograra su rescate a tiempo.

Según los testimonios, la primera alerta se hizo el 6 de febrero de 2025, cuando una ciudadana envió videos al WhatsApp de la Policía Ambiental mostrando el estado de desnutrición del animal, recibiendo una respuesta en la que le informaron que la visita de verificación ya se había realizado y que el caso sería remitido a la Policía Judicial. Pese a ello, el maltrato continuó.

Tras varios intentos a través del mismo canal, la denunciante que trabajaba en una empresa cercana a la vivienda, radicó el 12 de agosto una denuncia anónima ante la Secretaría de Gestión Ambiental, que quedó registrada bajo el número 2025-00-11-23-20-47-700.

Ante la falta de respuesta, el 21 de agosto envió nuevamente la trazabilidad del caso, insistiendo en que el perro estaba en situación crítica y aseguró que nunca obtuvo contestación y que, semanas después, dejó de escuchar los ladridos de Sherlock, lo que la llevó a temer por su vida.

Los testimonios presentados por la Fiscalía incluyen nombres de vigilantes y empleados de una empresa del sector que confirmaron haber visto el estado del animal y reportaron los hechos en varias oportunidades, esto junto a videos, capturas de pantalla de las conversaciones con la Policía Ambiental y copias de las denuncias enviadas a la Alcaldía, fueron presentado por parte de la Fiscalía.

El ente acusador señaló que, pese a la evidencia y a los reiterados llamados de la comunidad, no se realizaron acciones efectivas para rescatar a Sherlock antes de su muerte. Esta omisión, advirtió la Fiscalía, debe servir de alerta para que las autoridades mejoren los protocolos de atención de casos de maltrato animal y den respuesta oportuna a las denuncias ciudadanas.

Por esta razón, el juzgado penal ordenó compulsar copias a la procuraduría para que se investigue si hubo o no negligencia en medio de la atención a este caso de maltrato animal.

¿Qué pasó con el agresor?

En la audiencia, el juez explicó que el sujeto señalado de haber incinerado a Sherlok, presuntamente mantenía un patrón de maltrato hacia su mascota, por eso determinó una medida de aseguramiento en centro carcelario hasta tanto se surte el proceso judicial.

“Si el imputado, aun siendo visitado por la Policía, no cesó en ese maltrato animal que se convirtió en la muerte, mucho menos va a respetar medidas no privativas de la libertad, como prohibiciones y cauciones. En presencia de las autoridades no corrigió su comportamiento, lo que indica que tampoco acatará medidas más leves”, señaló el juez durante la audiencia.

El juez descartó la posibilidad de detención domiciliaria, pues el domicilio del sujeto es el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, lo que no garantiza condiciones seguras para la comunidad ni para el proceso judicial.