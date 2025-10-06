En Páez, continúa la búsqueda de Carmen Díaz, desaparecida tras ser arrastrada por una creciente

Las autoridades y la comunidad mantienen la búsqueda en la zona rural del municipio.

Páez

El municipio de Páez, Boyacá, vive momentos de angustia por la desaparición de Carmen Díaz, una mujer de 31 años que fue arrastrada por una creciente súbita mientras transitaba con dos ejemplares equinos por un camino rural que cruza la quebrada La Sanjuanera, la noche del jueves 2 de octubre.

El alcalde Juan Diego Morales, en diálogo con Caracol Radio, confirmó que desde el momento en que se conoció la desaparición se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y se dio aviso a los organismos de socorro del departamento.

“Inmediatamente supimos de la pérdida de la señora, llamamos al Consejo de Gestión del Riesgo Municipal y pusimos en marcha el operativo. Desde entonces hemos realizado búsquedas incansables desde el punto donde se perdió hasta donde fue hallado el caballo que ella conducía, a orillas de la quebrada La Paríseña”, explicó el mandatario.

La mujer habría salido de su vivienda alrededor de las 7:30 p.m. con el propósito de recibir a sus dos hijos, pero nunca llegó a su destino. Desde entonces, Policía, Ejército, Bomberos, Defensa Civil, drones y decenas de voluntarios han recorrido la zona sin resultados.

Continúa la búsqueda de Carmen Cecilia Díaz, mujer de 31 años arrastrada por una creciente súbita en la quebrada La Sanjuanera, #Páez, el pasado jueves 3 de octubre a las 8:30 p.m.



El alcalde Morales señaló además que la familia de Carmen, proveniente de otro municipio, ya se encuentra en Páez y que los dos menores de edadquedaron bajo la protección de sus familiares, luego de la intervención de la Comisaría de Familia y el ICBF.

“Estamos todos muy preocupados. La familia ya está en el municipio, los niños fueron entregados a sus abuelos, y seguimos con la búsqueda. Esperamos que mañana tengamos nuevas noticias”, agregó el mandatario.

Las autoridades pidieron a los habitantes de Páez, Sabanalarga, San Luis de Gaceno y los municipios limítrofes del Casanare mantenerse atentos ante cualquier rastro o señal que permita ubicar a Carmen Díaz, descrita como una mujer trigueña, de contextura delgada, quien se movilizaba con una yegua y una mula blancas.