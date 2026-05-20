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20 may 2026 Actualizado 00:49

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Tunja

Elecciones atípicas en Tunja serán el 26 de julio

El gobernador de Boyacá confirmó que la jornada electoral fue aplazada una semana para garantizar mayor participación ciudadana y evitar coincidencias con la final del Mundial y el puente festivo.

El gobernador de Boyacá Carlos Amaya debe definir la fecha para la realización de las elecciones atípicas en Tunja.

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El gobernador de Boyacá confirmó que las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja ya no se realizarán el 19 de julio, como se había anunciado inicialmente, sino el próximo 26 de julio. Según explicó el mandatario departamental, la decisión fue concertada con el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, con el propósito de garantizar una mayor participación ciudadana durante la jornada electoral.

El gobernador señaló que la fecha inicialmente prevista coincidía con la final del Mundial de Fútbol y además con un puente festivo en Colombia, factores que podrían afectar la asistencia de votantes a las urnas. Por esa razón, se determinó aplazar una semana el proceso electoral en la capital boyacense.

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