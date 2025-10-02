Homicidios se redujeron en un 37% en Bogotá: septiembre fue el mes menos violento en 22 años

Bogotá D.C

En septiembre de 2024, Bogotá vivió el mes más violento de los últimos años con 129 personas asesinadas. Sin embargo, este 2025 las cifras en homicidios mejoraron.

“En septiembre de 2025 se presentaron 81 homicidios frente a 129 del mismo mes en 2024: una reducción del 37 %. Es el septiembre con menos homicidios desde 2003, un resultado histórico que nos impulsa a seguir trabajando para contener definitivamente este delito”, destacó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La implementación de acciones preventivas y operativas de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad permitió este resultado.

396 personas acusadas de homicidio en Bogotá fueron capturadas y solo en septiembre cayeron 28.

Aunque la Alcaldía asegura que Bogotá ha sufrido la restricción del pie de fuerza en 12 años, celebró este logro.

“Eso significa policías trabajando las 24 horas del día en la ciudad en la contención de factores de riesgo que superan las capacidades de la ciudad. Por ejemplo, más de 1.200 armas incautadas cuando los flujos de armas que provienen de mercados externos del país y de otras zonas del país son constantes y no frenan”, indicó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

De acuerdo con el secretario, del conjunto de las 14 variables que miden los delitos de alto impacto de la ciudad, la violencia intrafamiliar y las lesiones personales han empeorado.