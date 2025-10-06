Empresarios preocupados por baja productividad, producto de la guerra en el Catatumbo

Cultivos de palma de aceite en la vía a Tibú en el Catatumbo / Foto Archivo( Foto Caracol Radio Cúcuta )

Cúcuta

Los problemas de orden público en la región del Catatumbo por la guerra entre grupos ilegales ELN y farc frente 333, ha generado un descenso en la productividad de los principales renglones de la economía regional.

Los sectores que tienen asiento en la zona como el palmicultor, minero, agroindustria y cafetero han generado alertas sobre la incidencia de la violencia en sus actividades.

“Para nadie es desconocido el nivel de afectación, de riesgo y vulnerabilidad en que se encuentran todos los sectores debido a las acciones de los grupos ilegales, de la extorsión, el secuestro y a los problemas que esto genera para la cadena de productividad” dijo uno de los empresarios de la región.

Otro advirtió que “frente a esto, hemos tenido que cambiar toda nuestra actividad en cuento a la estrategia de producción y casi de supervivencia en la zona porque esto golpea diariamente a todos los que allí laboran y viven”.

Finalmente, los representante de los sectores económicos se mostraron preocupados por la poca respuesta gubernamental y de seguridad a la compleja situación que se vive en la zona y que ha marcado una gran diferencia en productividad en lo que va corrido del presente año.