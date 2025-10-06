El Pulso del Fútbol, 6 de octubre de 2025

Alfredo Morelos cambió por gol el penalti que le sancionaron a favor ante el Chicó / Twitter: @nacionaloficial.

Alfredo Morelos cambió por gol el penalti que le sancionaron a favor ante el Chicó / Twitter: @nacionaloficial.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la lesión de Yerry Mina y la convocatoria de Willer Ditta para los partidos amistosos ante México y Canadá. Steven dijo: “Ditta ha sido figura con el Cruz Azul en esta temporada, tiene muy pocas lesiones. Es un tipo que me genera tranquilidad con pocas amarillas y expulsiones”. Sobre el tema César agregó: “Algunos piensan que es mejor que Mina, pero yo si valoro mucho la experiencia de Mina. Además, no hay que olvidarse que Ditta tuvo un error fundamental en el partido de El Alto ante Bolivia”.

