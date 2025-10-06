Egan Bernal, Nairo Quintana y otros colombianos reaparecen este martes en Italia

Nairo Quintana vuelve a la competencia en suelo italiano. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La temporada ciclística está cerca de finalizar y actualmente se encuentran disputando las últimas competencias de la temporada. Una de ellas se disputará este martes en suelo italiano y contará con la presencia de varios corredores del país.

La edición 104 de los Tres Valles Varesinos se estará celebrando entre Busto Arsizio y Varese, con un exigente circuito de 200.3 kilómetros y varios puertos de montaña.

¿Qué colombianos estarán presentes?

Los Tres Valles Varesinos contará con la presencia de cuatro ciclistas colombianos, liderados por Nairo Quintana y Egan Bernal, junto a Brandon Rivera y a Esteban Chaves.

Con los corredores colombianos, estarán figuras de la talla del esloveno Tadej Pogacar, el mejor ciclista del mundo en la actualidad, el neerlandés Mathieu Van Der Poel y el ecuatoriano Richard Carapaz.

En las 103 ediciones anteriores que se han celebrado de la competencia italiana, nunca un ciclista colombiano o latinoamericano ha podido conquistar el título. El más cercano de los nuestros fue Sergio Higuita en la temporada del 2022, año en el que ganó Pogacar; mientras que Richard Carapaz ocupó el mismo puesto en el 2023.

El año pasado no se festejó la competencia debido a que fue cancelada por las fuertes lluvias que azotaron la región de Varese, haciendo peligroso el terreno para su recorrido.