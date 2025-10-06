Dos personas resultaron heridas en ataques violentos en Cúcuta

Cúcuta.

En la noche de este domingo, un joven identificado como Helder Pacheco resultó herido tras ser atacado con arma de fuego en el anillo vial occidental, a pocos metros de la entrada al sector de El Pórtico, en Cúcuta.

De acuerdo con las primeras versiones, minutos antes del ataque el hombre habría protagonizado una riña con otras personas, situación que habría desencadenado la agresión.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Extraoficialmente, se conoció que Pacheco tendría anotaciones judiciales, lo que también es materia de verificación por parte de las autoridades, mientras avanza la investigación para esclarecer las causas y responsables del hecho.

Entre tanto, la noche del sábado, en el barrio Los Almendros, un hombre que transitaba por la zona fue abordado por dos individuos que se movilizaban en motocicleta.

Al parecer, intentaron robarlo, pero la víctima se resistió y salió corriendo para evitar el hurto.Los agresores lo persiguieron y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole heridas antes de huir del lugar.

El afectado fue auxiliado por vecinos y trasladado a un hospital, mientras la Policía adelanta las pesquisas correspondientes para establecer la identidad de los responsables y esclarecer si el ataque obedeció a un intento de robo o a otro móvil.