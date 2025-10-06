Dos adultos mayores se salvaron de milagro en un incendio estructural en Manzanares, Caldas

Manizales

Bomberos de Manzanares atendieron un incendio en el sector de la carrera 5 frente a la escuela San Luis Gonzaga, donde una vivienda y algunos establecimientos comerciales sufrieron grandes afectaciones. Por fortuna en el sitio dos adultos mayores se salvaron de milagro

Diana Raquel González, comandante de Bomberos de Manizales informó que al llegar al sitio se puede evidenciar un incendio de grandes magnitudes en una vivienda donde habitaban dos adultos mayores los cuales quedaron atrapados en las llamas, y se refugiaron en el patio, logran ser rescatados por un costado de la vivienda vecina y trasladados hasta el hospital San Antonio debido a la inhalación de humo.

Según González en la vivienda había unos locales comerciales que también sufrieron afectaciones

“Sí, en esta mañana alrededor de la 1:30 de la mañana nos reportan un incendio estructural en la carrera Quinta con calle 7 y 8, pues al momento de llegar entonces se activa todo el personal, al momento de la llegada pues se puede evidenciar que el incendio ya está declarado.” Dijo la comandante

El incendio dejó afectaciones en tres locales en la planta baja y el segundo piso en pérdida total.

En el primer local, en el cual funcionaba la oficina de cooprocal deja pérdidas como: computador, impresora scanner, escritorios muebles, una motocicleta, documentos, entre otros.

Segundo local: universidad de inversiones, el cual deja afectaciones como: álbumes, pocillos impresores, cámara digital, material de trabajo, escritorio, vitrinas, entre otros.

Y en el tercer local: variedades Ximena deja como afectaciones: dos impresoras entre otros elementos