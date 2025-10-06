Comisión Barí busca diálogo con el gobierno en Bogotá

Cúcuta

Al cumplirse una semana de la protesta que adelantan en la ciudad de Cúcuta la minga indígena Motilón Bari, las autoridades en el departamento de Norte de Santander son optimistas del avance que se pueda lograr para superar las reclamaciones que tiene esa etnía.

Es por eso, que en el más reciente encuentro con delegados del gobierno nacional se anunció el traslado de una comisión a la capital del país para buscar el encuentro con el presidente Gustavo Petro.

El secretario de seguridad ciudadana George Quintero dijo a Caracol Radio que “hemos avanzado en el diálogo y en las mesas de trabajo pero no podemos desconocer que hay reclamaciones trascendentales que recaen directamente en el gobierno nacional”.

Los indígenas han advertido que “La toma de decisiones frente al territorio ancestral, ligado a procesos de atención sobre la jurisprudencia y autonomía de los territorios obliga al Estado a concertar con los pueblos”, como mensaje directo a las autoridades del orden nacional.

Finalmente, las partes son optimistas que se pueda lograr un avance en el proceso de diálogo, ante las peticiones que se han hecho de lograr un contacto directo con el jefe de Estado ya sea en Cúcuta o en la capital del país.