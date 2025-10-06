Cerca de 850 estudiantes de música se reunirán en las Clínicas Instrumentales y Kids de Unibac

Cartagena

Del 6 al 10 de octubre de 2025 tienen lugar en Cartagena las Clínicas Kids y las Clínicas Instrumentales de Unibac, consideradas hoy la cumbre sinfónica más importante del Caribe colombiano, que en esta oportunidad reúnen juntas a cerca de 850 estudiantes de música de muchas regiones del país, desde niños en edad escolar, hasta estudiantes y profesionales.

Este espacio de formación ha logrado crecer en tamaño, reconocimiento e impacto nacional e internacional; en él han participado más de 220 maestros de 26 países y han impactado en la formación de más de 5.000 músicos. En la versión 2025 las Clínicas cuentan con 30 maestros invitados de 10 países del mundo y cerca de 50 talleristas provenientes de 18 semilleros de música de 7 departamentos de Colombia.

Todas las noches, del 6 al 10 de octubre, los niños, jóvenes y adultos, estudiantes y maestros de la música, ofrecerán un total de 13 conciertos de entrada gratuita para el público cartagenero.

Esta cumbre es posible gracias al apoyo que brindan el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; la Fundación Bolívar Davivienda, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena, el Colegio INEM, el Museo Naval del Caribe, la Universidad del Sinú, diversas universidades e instituciones nacionales y extranjeras que apoyan esta encomiable iniciativa.