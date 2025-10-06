Cemento País fortalece su presencia en Magangué, Bolívar

Cartagena

Gracias al trabajo conjunto con La Ferretería Construyamos, Cemento País fortalece su presencia en Magangué y poblaciones cercanas, acercando sus productos al canal ferretero y a las principales obras del territorio.

Con esta alianza, la empresa consolida su propuesta de valor basada en calidad, disponibilidad y servicio, garantizando soluciones confiables para los proyectos de construcción de la región.

“Construyamos Magangué se destaca por su excelente servicio y dedicación con sus clientes, lo que la convierte en un aliado clave para nuestra marca en el sur de Bolívar”, aseguró Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

Esta articulación entre Cemento País y Construyamos impulsa el desarrollo de la zona, fomenta el crecimiento del sector ferretero y fortalece la red de distribución regional de materiales para la construcción.