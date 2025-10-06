Cartagena

Capturado presunto asesino de su suegra en Arjona- Bolívar: habría utilizado un cuchillo

El sujeto permanece en audiencias ante un juez de control de garantías

Departamento de Policía Bolívar

Departamento de Policía Bolívar

Tras recibir una llamada por parte de un ciudadano alertando sobre un acto de intolerancia en el barrio Las Margaritas en Arjona, unidades de vigilancia de la estación de Policía de dicho municipio, lograron capturar en flagrancia a un hombre que minutos antes agredió físicamente a una mujer.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Tras responder de manera inmediata y llegar al lugar de los hechos rápidamente, unidades de la Policía que atendieron el caso, se encontraron con la escena de una mujer tendida en el suelo con una herida en el pecho, al parecer, con un arma cortopunzante (cuchillo), y a su presunto agresor a un costado de la calle.

La misma comunidad señaló al hombre de ser su agresor, identificandolo como Marcelino Gabriel Jaramillo Beltrán, quien al parecer, era yerno de la víctima.

Los policías al ver al sujeto quien alegaba palabras fuertes contra la mujer, decidieron capturarlo y llevarlo hasta la estación de Policía dónde posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación a esperas que un juez de control de garantías le defina su situación judicial.

Por su parte el coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar manifestó qué, “inaudito aceptar este tipo de actos de intolerancia con quienes en el transcurrir de la vida se convierte en familia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y rechazamos este tipo de agresiones y actos violentos en contra de las mujeres. Esperemos que este presunto homicida pague con cárcel su actuar criminal”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad