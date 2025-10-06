Capturado presunto asesino de su suegra en Arjona- Bolívar: habría utilizado un cuchillo

Tras recibir una llamada por parte de un ciudadano alertando sobre un acto de intolerancia en el barrio Las Margaritas en Arjona, unidades de vigilancia de la estación de Policía de dicho municipio, lograron capturar en flagrancia a un hombre que minutos antes agredió físicamente a una mujer.

Tras responder de manera inmediata y llegar al lugar de los hechos rápidamente, unidades de la Policía que atendieron el caso, se encontraron con la escena de una mujer tendida en el suelo con una herida en el pecho, al parecer, con un arma cortopunzante (cuchillo), y a su presunto agresor a un costado de la calle.

La misma comunidad señaló al hombre de ser su agresor, identificandolo como Marcelino Gabriel Jaramillo Beltrán, quien al parecer, era yerno de la víctima.

Los policías al ver al sujeto quien alegaba palabras fuertes contra la mujer, decidieron capturarlo y llevarlo hasta la estación de Policía dónde posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación a esperas que un juez de control de garantías le defina su situación judicial.

Por su parte el coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar manifestó qué, “inaudito aceptar este tipo de actos de intolerancia con quienes en el transcurrir de la vida se convierte en familia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y rechazamos este tipo de agresiones y actos violentos en contra de las mujeres. Esperemos que este presunto homicida pague con cárcel su actuar criminal”.