Autoridades de Garzón anuncian medidas de control tras caravana ilegal de motociclistas

Neiva

El municipio de Garzón vivió una jornada de caos y preocupación el pasado sábado, luego de que un grupo de jóvenes realizara una caravana ilegal con motocicletas de alto cilindraje. Los participantes, convocados por redes sociales, recorrieron las principales calles del municipio generando ruido, desorden y temor entre la comunidad. Las autoridades locales calificaron el hecho como un acto de irresponsabilidad y perturbación del orden público.

Elkin Lloreda de la alcaldía de Garzón, afirmo que “hemos informado que, pese a que la Policía Nacional y el cuerpo de tránsito ya tenían conocimiento previo de la convocatoria, se desplegaron operativos en puntos estratégicos para prevenir posibles delitos o alteraciones mayores. Afortunadamente, no se reportaron novedades graves, aunque el evento dejó claro el desafío que algunos grupos plantean a la autoridad y a la convivencia ciudadana”.

El secretario de Seguridad manifestó su preocupación por la cercanía de la celebración de Halloween, fecha en la que suelen presentarse situaciones similares. Por tal motivo, anunció que la administración municipal prepara la expedición de decretos que permitan regular la circulación de motocicletas de dos tiempos, con el fin de reducir la contaminación auditiva y ambiental, y evitar nuevos episodios de desorden.

De igual forma, el funcionario señaló que se iniciarán investigaciones sobre los responsables de difundir mensajes de incitación al caos por redes sociales, con base en lo estipulado en el artículo 307 del Código Penal sobre instigación pública. La Alcaldía de Garzón reafirmó su compromiso con la tranquilidad y seguridad de los habitantes, y anunció que en los próximos días se darán a conocer las nuevas medidas preventivas que buscan proteger especialmente a los niños durante la jornada del 31 de octubre.