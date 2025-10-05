Una pareja fue capturada en Transmilenio por hurto, los implicados ya tenían antecedentes

En horas de la mañana de este sábado, la Policía Metropolitana de Bogotá a través de uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio capturaron a una pareja señalada de haber hurtado a una usuaria del sistema de transporte en un vagón de la estación Calle 22, ubicada en la localidad de Santa Fe.

La captura se habría dado después de los llamados de auxilio por parte de la comunidad, que además estaba tomando justicia por mano propia, por lo que una patrulla llegó a atender la situación.

Según la usuaria, el hombre y la mujer estaban intentando hurtarla, intimidándola con un arma blanca y quitándole su celular. Por lo que las autoridades procedieron a realizar los registros pertinentes, donde encontraron el arma cortopunzante y el celular de la víctima, logrando la recuperación del dispositivo.

La pareja ya tenía antecedentes

Las dos personas responsables del hurto ya contaban con antecedentes judiciales, con una orden de captura para la mujer. Por su parte, el hombre había salido de prisión hace un mes de la cárcel en la ciudad de Medellín, así lo expresó el mayor César Jerez, comandante de Transporte Masivo Transmilenio.

“La presunta delincuente presenta una orden judicial por hurto, asimismo también presenta unas anotaciones por terrorismo, instigación y concierto para delinquir. El ciudadano de igual forma aproximadamente hace un mes sale un centro carcelario de Medellín” confirmó el mayor César Jerez.

La pareja fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y ya fue dictada su medida de aseguramiento en cárcel por un Juez de la República.

La Policía Nacional invita a los ciudadanos a seguir denunciando cualquier acto delictivo que ponga en riesgo la integridad de ciudadano a través de la línea 123 y los canales oficiales.