Un golpe en la cabeza con una pica acabó con la vida de Luis Eduardo Barragán en Ibagué

Ibagué

La comunidad del barrio Oviedo en la comuna 7 de Ibagué se encuentra perpleja por el homicidio de uno de sus vecinos, hecho que ocurrió en la tarde del sábado 4 de octubre en Ibagué.

Aunque por ahora las autoridades no se han pronunciado, todo indicaría que una discusión entre dos personas llevó a que una de las involucradas acabara con la vida de Luis Eduardo Barragán.

Barragán habría recibido un golpe contundente en la cabeza con una pica en medio de la acalorada discusión con una persona que no ha sido identificada y que huyó del lugar para evitar ser capturado.

Según informaron algunos vecinos de este popular sector, Luis Eduardo Barragán habría tenido problemas constantes por algunas situaciones personales, pero nunca pensaron que estas diferencias terminaran en tragedia.

Otro de los detonantes de esta tragedia habría sido la ingesta de licor que sumada a los problemas constantes llevaron a que el victimario tomara este objeto contundente y golpeará a la víctima.

Las autoridades llegaron a la manzana B, casa 21 del barrio Oviedo donde realizaron los actos urgentes, mientras que le siguen la pista al responsable de crimen que sacude a la comuna 7.

Este caso de muerte violenta se suma a otros ocurridos durante el 2025 por intolerancia en Ibagué y que demuestran la manera como algunos ciudadanos están resolviendo sus problemas, situaciones que terminan en tragedia.