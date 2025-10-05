Tribunal abre desacato a MinAmbiente por no reglamentar ley que obliga a empresas a sembrar arboles

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró en desacato a Irene Vélez Torres, ministra encargada de ambiente y desarrollo sostenible; Mauricio Cabrera Leal, viceministro de políticas y normalización ambiental; y Natalia María Ramírez Martínez, directora de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos, por no haber reglamentado la Ley 2173 de 2021, que ordena a las medianas y grandes empresas sembrar dos árboles por cada trabajador en nómina anualmente.

”El incumplimiento aquí analizado no puede entenderse como el resultado exclusivo de dificultades técnicas, sino como la confluencia de omisiones a distintos niveles jerárquicos dentro del Ministerio, cuya consecuencia directa fue la inobservancia del mandato judicial de reglamentar la Ley 2173 de 2021 en el plazo fijado por esta Corporación, con lo cual se concluye la necesidad de imponer sanción por desacato”, manifestó el Tribunal.

El fallo otorga un plazo máximo de 30 días para el cumplimiento del deber omitido y sanciona con una multa de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a los tres funcionarios.

“Requerir a la ministra de ambiente y desarrollo sostenible o a quien haga sus veces para que, ejecutoriado el presente auto, en el término máximo de 30 días, obedezca sin demora el fallo que ordena el cumplimiento del deber omitido respecto a la reglamentación de la Ley 2173 de 2021, so pena de proseguir con el incidente de desacato hasta el cumplimiento de la sentencia".

Ley 2173 de 2021

La Ley 2173 de 2021, que promueve la Restauración Ecológica a través de la siembra de árboles y la creación de bosques, obliga a las empresas medianas y grandes a desarrollar un programa de siembra de un mínimo de dos (2) árboles por empleado anualmente.