Tragedia familiar en Arjona, Bolívar: mujer fue asesinada por su yerno en medio de una discusión

Cartagena

La Policía en el departamento de Bolívar confirmó que en plena vía pública del barrio Las Margaritas, sector Care Perro del municipio de Arjona, fue asesinada por su propio yerno una mujer identificada como Lilibeth Baes Villadiego, de 36 años, residente en esa misma zona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con las primeras informaciones, los uniformados fueron alertados por la comunidad sobre una riña entre varias personas de una misma familia. Al llegar al sitio, los policías se percataron de que la mujer había resultado lesionada con arma cortopunzante a la altura del pecho, presuntamente cuando intentaba defender a su hija.

La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local de Arjona, donde los médicos en turno confirmaron su deceso.

Ampliar

Gracias a la rápida reacción y a la oportuna colaboración de los vecinos, la Policía logró la captura en flagrancia del presunto agresor, identificado como Marcelino Gabriel Jaramillo Beltrán, de 22 años, quien, según las autoridades, sería el yerno de la víctima.

El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

“La Policía Nacional rechaza todo acto de violencia y reitera su compromiso con la seguridad, la vida y la convivencia pacífica en el departamento de Bolívar”, aseguró la institución en un comunicado de prensa.