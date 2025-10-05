Procuraduría pidió a Alcaldía presentar plan de acción para iniciar traslado del mercado de Bazurto

Cartagena

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Cartagena presentar el plan de acción establecido para iniciar el traslado del mercado de Bazurto, en cumplimiento de las órdenes judiciales y administrativas emitidas por distintas autoridades con el propósito de consolidar la transformación estructural de ese espacio.

En desarrollo de una actuación preventiva, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena pidió a la administración distrital remitir la relación de instituciones, gremios y personas vinculadas a ese proceso, como vendedores, comerciantes, trabajadores y comunidades vecinas, entre otras, con el propósito de que se efectúe de la manera más armónica y consensuada posible.

El órgano de control precisó que uno de los objetivos es respaldar los consensos a los que se lleguen en desarrollo de este proceso, así como brindar seguridad jurídica y social a las decisiones que se adopten en beneficio de la ciudad y de las comunidades vinculadas al mismo.

Recalcó que la reubicación del mercado reviste una importancia estratégica para la ciudad, pues “Cartagena necesita un centro de abastos moderno y articulado con los corredores logísticos, que garantice seguridad alimentaria y permita la renovación urbana del sector”.