Procuraduría exhorta al ministerio de Educación, colegios y universidad a prevenir la violencia

El procurador Gregorio Eljach Pacheco emitió la Directiva N° 016.

La Procuraduría General de la Nación, liderada por Gregorio Eljach Pacheco, emitió la Directiva N° 016 con el objetivo de “fortalecer el cumplimiento de las normas que garantizan una educación libre de violencias” y “buscar la protección integral de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en todo el país”.

La normativa exhorta al Ministerio de Educación, las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, las instituciones educativas y las de educación superior, a “implementar estrategias de prevención y atención de hechos de violencia sexual, discriminación, género y acoso en los espacios educativos, garantizando el adecuado registro y seguimiento de los casos para aplicar medidas administrativas inmediatas que eviten la revictimización”.

El documento también “destacó la importancia de que las gobernaciones y alcaldías capaciten a los funcionarios encargados de activar la Ruta de Atención Integral para fortalecer la convivencia escolar” y enfatizó en la necesidad de una articulación efectiva entre los sectores de educación, salud y justicia para proteger a las víctimas.

