Pianista ruso Simón Vlasov estará en la apertura de las XI Clínicas Instrumentales de Unibac

El más elevado nivel de virtuosismo en el piano se podrá apreciar en la apertura de la agenda cultural de las XI Clínicas Instrumentales de Unibac, con la presentación del artista ruso Simón Vlasov.

El recital del maestro Vlasov se cumplirá este lunes 6 de octubre 2025, a las 6 de la tarde, en el salón Pierre Daguet, donde ejecutará obras de Serguei Rajmáninov y Franz Liszt.

🗓️ Lunes 6 de octubre 2025

⏰ 6 p.m.

📬 Salón Pierre Daguet Unibac

El maestro Vlasov se acaba de vincular a Unibac como profesor titular en la cátedra de piano, lo que robustece el cuerpo docente del Conservatorio “Adolfo Mejía”, acreditado en Alta Calidad.

Durante toda la semana del 6 al 11 de octubre, las XI Clínicas Instrumentales y las IV Clínicas Kids reúnen a cerca de 850 estudiantes de música de todas las regiones del país y 30 maestros de 10 países, con clases maestras, ensambles, recitales y conciertos, entre otras actividades.

Maestro Simón Vlasov

Pianista y compositor ruso. Doctor en Artes Musicales con énfasis en piano del Conservatorio de Los Urales Modest Musorgsky, en la cátedra de Nadezhda Atlas. Magister en piano de la misma Institución y Título Superior con especialidad en piano de la Escuela Superior de Música Piotr I. Tchaikovsky.

Ha sido ganador de certámenes como el Concurso Internacional de Piano Serguei Rachmaninov; Concurso Internacional de Piano Pietro Argento; Premio Nacional Jóvenes Talentos de Rusia; Concurso Internacional Maria Yudina; Concurso Internacional Temporada Rusa. Dentro de sus discos se encuentran “Piano Works” y “Melodías del alma rusa y latinoamericana”, producciones realizadas en 2017 y 2018, respectivamente.