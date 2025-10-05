Organizaciones del Catatumbo en alerta roja por violaciones al Derecho Internacional Humanitario

Norte de Santander.

En alerta roja se encuentran las organizaciones sociales del Catatumbo ante el incremento de hechos violentos que, según denuncian, constituyen una violación constante del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La alerta fue emitida por la organización Vivamos Humanos, tras los recientes ataques registrados contra misiones humanitarias en esta región del país, donde la confrontación entre actores armados ilegales sigue afectando directamente a la población civil.

Lina Mejía, coordinadora regional de Vivamos Humanos, aseguró en diálogo con Caracol Radio que preocupa la falta de cumplimiento de las normas del DIH por parte de los grupos armados.

“Nos preocupa que estas normas no solo no se acaten, sino que se cumplan de manera selectiva. Los actores armados deben respetar el Derecho Internacional Humanitario sin condicionamientos”, afirmó.

Las organizaciones sociales reiteraron el llamado urgente a todos los actores en conflicto para que respeten los mínimos humanitarios y garanticen la protección de la población civil, las comunidades campesinas y los líderes sociales que trabajan por la paz en el territorio.