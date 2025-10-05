Mujeres de Belén de los Andaquíes impulsan la bioeconomía amazónica y ganan Premio a nivel nacional

Neiva

En el corazón del municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, un grupo de mujeres decidió emprender un camino diferente, conservar la selva y, al mismo tiempo, construir bienestar desde ella. Así nació Ayakuná, una asociación de mujeres rurales que trabaja por la sostenibilidad ambiental, el empoderamiento femenino y el aprovechamiento responsable de los frutos amazónicos. Su labor demuestra que la economía puede florecer sin destruir el bosque.

La asociación se ha convertido en un laboratorio vivo de bioeconomía amazónica, donde se desarrollan productos innovadores como mermeladas funcionales y cosmética con nanobiotecnología a base de frutos nativos como el azaí, la canangucha y el copoazú. Cada producto refleja el conocimiento ancestral y el compromiso de las mujeres que ven en la selva una aliada para su desarrollo económico y social.

La bióloga Isabel González Ibarra, oriunda de Belén de los Andaquíes, comento que “hemos recibido el Premio BIBO 2025 en Innovación y Bioeconomía, galardón que nos destaca el papel de las comunidades rurales y de la academia en la construcción de un modelo de desarrollo basado en el respeto por la naturaleza, la restauración comunitaria y la resiliencia territorial”.

Ampliar

La organización también lidera la Escuela Selva Ayakuná, conocida como Selvatech, un espacio de formación en liderazgo climático y conservación. Allí, niñas, niños y jóvenes aprenden sobre biodiversidad, monitoreo participativo y adaptación al cambio climático. Este proceso educativo ha permitido que nuevas generaciones se conviertan en guardianes del territorio y promotores del cambio sostenible en la Amazonía.