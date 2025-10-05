Manifestación frente a la hidroeléctrica El Guavio en Cundinamarca se levantó: hay acuerdo con Enel.

Cundinamarca

Tras casi dos meses de manifestaciones por parte de los habitantes de la región de El Guavio en Cundinamarca frente a la hidroeléctrica de la multinacional Enel Codensa, se lograron acuerdos y se levantaron las vías de hecho.

La comunidad del Guavio, el Gobierno Nacional, Enel y las alcaldías municipales lograron acuerdos parciales que marcan un paso importante.

Principales acuerdos logrados:

Alivio tarifario:

Se acordó la construcción de granjas solares por 8 MW en los municipios de Gama, Gachalá, Junín y Gachetá, financiadas con los recursos del Ministerio de Minas y Energía.

Además, Enel Codensa brindará soporte técnico, conexión a la red y formación en energías renovables a la población de estos municipios.

Infraestructura vial:

El Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Gobernación de Cundinamarca se comprometieron a mejorar la vía Gachalá–Ubalá. La visita técnica quedó programada para el 21 de octubre de este año.

Inversión social:

Enel se comprometió a invertir $24.000 millones de pesos entre 2027 y 2030 en cinco municipios de El Guavio. La primera inversión temprana será de $10.900 millones de pesos para Gama, Gachalá, Junín y Gachetá a lo largo de 2025 y 2026.

Se realizaran submesas municipales del 20 al 23 de octubre para monitorear y coordinar la inversión.

Otros compromisos:

Se llevarán a cabo ferias de servicios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el territorio. También está programada una reunión con empresas que operan en la región el 9 de octubre en Bogotá.

Y se realizará una evaluación regional del proceso el 20 de noviembre en el municipio Gachalá.

“La comunidad del Guavio levantará de manera inmediata y permanente las protestas, condicionando la continuidad del diálogo al cumplimiento estricto de estos acuerdos”, indicaron los habitantes.