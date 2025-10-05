Manifestación frente a la hidroeléctrica El Guavio en Cundinamarca se levantó: hay acuerdo con Enel
El Gobierno Nacional y Enel Codensa se comprometieron en temas como energía limpia, inversión social y mejoramiento vial con la comunidad.
Cundinamarca
Tras casi dos meses de manifestaciones por parte de los habitantes de la región de El Guavio en Cundinamarca frente a la hidroeléctrica de la multinacional Enel Codensa, se lograron acuerdos y se levantaron las vías de hecho.
La comunidad del Guavio, el Gobierno Nacional, Enel y las alcaldías municipales lograron acuerdos parciales que marcan un paso importante.
Principales acuerdos logrados:
- Alivio tarifario:
Se acordó la construcción de granjas solares por 8 MW en los municipios de Gama, Gachalá, Junín y Gachetá, financiadas con los recursos del Ministerio de Minas y Energía.
Además, Enel Codensa brindará soporte técnico, conexión a la red y formación en energías renovables a la población de estos municipios.
- Infraestructura vial:
El Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Gobernación de Cundinamarca se comprometieron a mejorar la vía Gachalá–Ubalá. La visita técnica quedó programada para el 21 de octubre de este año.
- Inversión social:
Enel se comprometió a invertir $24.000 millones de pesos entre 2027 y 2030 en cinco municipios de El Guavio. La primera inversión temprana será de $10.900 millones de pesos para Gama, Gachalá, Junín y Gachetá a lo largo de 2025 y 2026.
Se realizaran submesas municipales del 20 al 23 de octubre para monitorear y coordinar la inversión.
- Otros compromisos:
Se llevarán a cabo ferias de servicios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el territorio. También está programada una reunión con empresas que operan en la región el 9 de octubre en Bogotá.
Y se realizará una evaluación regional del proceso el 20 de noviembre en el municipio Gachalá.
“La comunidad del Guavio levantará de manera inmediata y permanente las protestas, condicionando la continuidad del diálogo al cumplimiento estricto de estos acuerdos”, indicaron los habitantes.
Estos acuerdos permitieron el levantamiento de las vías de hecho que tenían bloqueado el paso de transporte de los equipos para el mantenimiento de la bocatoma de la Central Hidroeléctrica El Guavio y que prendieron las alarmas en el sector por un posible apagón en el centro del país.