Jornada de adopción de animales especiales “Los invisibles”

Este sábado 4 de octubre se llevó a cabo la jornada de adopción de “Los invisibles”, una bonita iniciativa que se dio en el centro comercial Gran Estación hacia las 10 de la mañana. El objetivo de esta jornada fue darle visibilidad a los perros y gatos que muchas veces son abandonados por haber adquirido alguna discapacidad o por haber entrado en su etapa de vejez.

En la jornada, todo tipo de animales estaban para la adopción, desde perros y gatos recién nacidos o de avanzada edad, de raza grande o pequeña, hasta animales con discapacidad en sus patas traseras esperando un dueño para su adopción y cuidado.

En total, fueron 6 los animales adoptados en esta jornada que se realizó hasta las 5 de la tarde. 5 perritos y un gato recibieron un nuevo hogar, entre los que se encontraban dos caninos con discapacidad en sus patas y un felino con discapacidad visual.

Incluso, un gato fue llevado durante la finalización de la jornada para entregarlo en adopción por su avanzada edad, este fue recibido por una fundación que estaba presente.

Este proyecto, fue impulsado por la senadora de la República Andrea Pinilla, una funcionaria que ha velado por los derechos de los animales y por frenar el maltrato hacia estos, siendo la autora de la Ley Ángel que busca endurecer las sanciones y los castigos a las personas que ocasionen la muerte o lesiones hacia los animales.

La problemática del abandono de mascotas

La senadora, explicó a Caracol Radio que no existen cifras o datos acerca del abandono de animales domésticos en general, sin embargo “la única cifra que logramos conseguir, que igualmente es una cifra aproximada, es la que da el Instituto de Protección Animal. Ellos tienen identificados 210 hogares de paso y 108 fundaciones solo en Bogotá” afirmó Andrea Padilla.

Los hogares de paso reciben entre 25 y 30 animales, por su parte, las fundaciones reciben hasta 400 perros y gatos según los datos del Instituto. Con estos datos, al menos 49 mil animales estarían albergándose en estos lugares aproximadamente. A esta problemática se le suma los animales, en su mayoría perros, que se encuentran abandonados en las calles.

Habrá una nueva jornada de adopción

El 19 de noviembre habrá una nueva jornada de adopción impulsada por la senadora Padilla. 30 perros y gatos estarán en la calle 71 #9-55 esperando un nuevo hogar. De igual manera, en el día se iniciará una jornada de Yoga liderada por Patricia Ércole, puede asistir a esta clase, que tiene como cobro de entrada llevar comida para los animales.

Esta es una noble labor que logra darle una segunda oportunidad no solo a estos animales que necesitan una atención especial, sino a perros, gatos o cualquier mascota que necesite un nuevo hogar.