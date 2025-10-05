Gobernación de Bolívar lanzó línea psicosocial “Hablemos” para fortalecer atención en salud mental

Cartagena

En respuesta al creciente desafío que representa la salud mental en el departamento, la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Salud, lanzó la línea de atención psicosocial “Hablemos”, un canal gratuito que funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y será operado desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE Bolívar).

A través del número 3183122456, la ciudadanía podrá comunicarse por llamada o mensaje de WhatsApp para recibir orientación profesional, acompañamiento psicosocial y atención inmediata en situaciones de crisis emocional, ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas o cualquier otra condición que afecte el bienestar mental y social.

La línea “Hablemos” cuenta con un equipo interdisciplinario de psicólogos y profesionales capacitados en primeros auxilios psicológicos, quienes no solo brindarán escucha activa y contención en momentos críticos, sino que también orientarán a los usuarios hacia las rutas de atención en salud mental disponibles en el departamento.

Con esta estrategia, Bolívar da un paso decisivo en la implementación de la Política Pública de Salud Mental 2025–2034, recientemente aprobada por la Asamblea Departamental. Esta política busca garantizar el acceso oportuno y equitativo a los servicios de salud mental, reducir el estigma asociado a los trastornos psicosociales y promover una cultura de cuidado colectivo del bienestar emocional.

“La salud mental es un derecho fundamental, y el compromiso de nuestro gobernador, Yamil Arana, es garantizar que cada bolivarense tenga un canal de apoyo cuando más lo necesite. Queremos que nadie se sienta solo frente a una situación emocional difícil. Con esta línea, el mensaje es claro: en Bolívar, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar y ayudar”, expresó el secretario de Salud de Bolívar, Willis Simancas.

La Secretaría de Salud Departamental hace un llamado a toda la población a difundir y utilizar esta herramienta, recordando que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino un acto de valentía y cuidado personal. Asimismo, invita a familias, instituciones educativas y organizaciones sociales a apropiarse de esta estrategia como un recurso para la prevención del suicidio, el fortalecimiento de la convivencia y la promoción de entornos saludables.