En Iquira-Huila, desertan cinco integrantes de la estructura ‘Ismael Ruiz’

En un operativo desarrollado en zona rural del municipio de Íquira, Huila, las autoridades lograron la ubicación y captura de cinco presuntos integrantes de la estructura disidente ‘Ismael Ruiz’. El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional en coordinación con el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los sujetos, quienes al parecer habían decidido desertar del grupo armado.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los capturados manifestaron haber abandonado la organización ilegal debido a los tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos durante su proceso de entrenamiento. Entre los detenidos se encuentran alias ‘Estiven’ y alias ‘Jordán’, señalados de coordinar acciones violentas e incitar a la población civil a realizar asonadas contra la Fuerza Pública.

Durante el operativo, también fue hallado un menor de edad que hacía parte del grupo. El adolescente fue puesto bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de garantizar el restablecimiento de sus derechos y brindar acompañamiento psicosocial. Las autoridades destacaron la importancia de estas acciones para prevenir el reclutamiento forzado de menores en zonas rurales.

En el procedimiento fueron incautados cinco fusiles, una pistola, nueve proveedores, 428 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado, un computador portátil y una camioneta. Estos elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su respectivo proceso judicial. Las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir combatiendo a los grupos armados ilegales que operan en el sur del país, garantizando la seguridad y tranquilidad de la población huilense.