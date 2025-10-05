Dos muertos dejó ataque sicarial en vía pública del barrio Fredonia, en Cartagena: no hay capturas

Cartagena

Dos personas fueron asesinadas por sicarios en plena vía pública del barrio Fredonia, suroriente de Cartagena. La Policía Metropolitana confirmó que las víctimas fatales fueron identificadas como Jaime Luis Romero Tibar de 23 años y Bernal Antonio Cabarcas Martínez, de 27, ambos oriundos de la capital de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El reporte oficial indica que un sujeto desconocido se les acercó cuando se encontraban en la parte externa de un establecimiento público ubicado en la calle 4 y de un momento a otro, les disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

Ambos perdieron la vida ante la gravedad de los impactos, mientras que el presunto responsable del crimen huyó rápidamente en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

La Policía aseguró que Jaime Romero tenía una anotación judicial por el delito de lesiones personales y Bernal Cabarcas una por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Sijín para adelantar la inspección técnica y el traslado del cadáver a la morgue de Medicina Legal.