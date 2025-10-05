Daniel Quintero denuncia presunto plan para atentar contra su vida en Neiva

La carrera por la Presidencia apenas está comenzando y ya la violencia parece que está marcando el camino.

Así lo ha denunciado el precandidato presidencial, Daniel Quintero, quien en varias ocasiones ha asegurado tener información sobre planes en los que buscarían atentar contra su vida.

Una de esas informaciones tendría relación con un presunto atentado que estarían planeando en la ciudad de Neiva, pues el precandidato se encuentra de visita en esta región.

Daniel Quintero denunció que “me estoy enterando de un nuevo plan para atentar contra mi vida, esta vez en la ciudad de Neiva”.

Sin embargo, el precandidato aseguró que no se dejará amedrentar frente a las amenazas y los señalamientos que están haciendo otros candidatos en su contra.