Cayó comandante financiero de subestructura del Clan del Golfo en Bolívar: se enfrentó a la Policía

Cartagena

Unidades de la seccional de investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar, lograron capturar en flagrancia, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a Julián David Cortés Herrera, presunto miembro activo de la subestructura Edwin José Sierra Regino del Clan del Golfo con injerencia al sur de Bolívar.

Este presunto delincuente de 26 años de edad, fungía como comandante financiero de esta subestructura, en el sector de las Lobas y Altos del Rosario, sur del departamento.

Su captura

Al momento en que unidades de la seccional de investigación reciben una llamada donde se les informa sobre la presencia de este sujeto en el sector La Poza en San Martín de Loba, se realizó un operativo llegando de manera inmediata al lugar indicado. En el lugar, este presunto delincuente al notar la presencia de los uniformados, desenfundó un arma de fuego, registrándose un intercambio de disparos.

Julián Cortés fue perseguido y reducido, logrando así capturarlo en flagrancia y posteriormente llevado a un hospital donde se recupera. Por parte de los uniformados, ninguno resultó herido.

A este sujeto le registran anotaciones judiciales tales como; uno por concierto para delinquir, uno por estupefacientes y dos por lesiones personales.

Tanto el capturado como el arma de fuego incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, a esperas que un juez de la República le defina su situación judicial.

Por su parte, el coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado señaló qué, “La información oportuna de la comunidad y la reacción inmediata de nuestros policías, generan este tipo de capturas que desestabilizan a estás subestructuras que solo generan zozobro entre la ciudadanía. Seguiremos fortaleciendo nuestro trabajo con la comunidad para seguir capturando a estos criminales y sacarlos de los municipios del departamento”.