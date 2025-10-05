Asesinaron al administrador de un bar en el municipio de Ataco, Tolima

Tolima

La Policía en el Tolima confirmó que fue asesinado en el administrador del bar ‘El Potro’ ubicado cerca al sector de la plaza en el municipio de Ataco al sur del departamento.

Los hechos se registraron en la noche del viernes 3 de octubre al interior del establecimiento de comercio cuando hombres armados irrumpieron en el lugar para disparar contra la humidad de la víctima.

“En zona urbana del municipio de Ataco se registró un hecho de homicidio en el que la víctima que se encontraba al interior del establecimiento de comercio del que era administrador fue abordada disparándole hasta causarle la muerte”, dijo el mayor, Luis Carlos Castañeda, comandante encargado del distrito de Policía del municipio de Chaparral.

Las autoridades desplegaron las capacidades institucionales con el fin de esclarecer estos hechos que alteraron la tranquilidad de los habitantes de la zona urbana del municipio de Ataco.

Los actos urgentes fueron realizados por parte de integrantes de la Sijín del Policía en el departamento. A la vez en este municipio ubicado al sur del Tolima se adelanta la investigación de este hecho que afecta la seguridad.