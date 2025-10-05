“Apuntaron con sus armas a mi hijo”: consejero político de Comunes

Norte de Santander.

Luego del violento episodio que vivió cuando fue interceptado en la vía que comunica a Norte de Santander con el Cesar, el consejero político del Partido Comunes y defensor de derechos humanos Gustavo Quintero rompió el silencio y habló en Caracol Radio sobre los momentos de angustia que enfrentó junto a su hijo menor de edad.

“Fue un momento supremamente tensionante. Apuntaron con sus armas a mi hijo, y aunque advertí que era un menor, no les importó. Sentí miedo, impotencia y rabia”, relató.

Según Quintero, los hombres que los abordaron vestían prendas militares y se identificaron como integrantes del ELN.

Aseguró que intentaron desviarlos de la carretera principal, lo que le hace pensar que el objetivo era secuestrarlo.

“Esto no fue un simple robo. Nos quitaron las armas de dotación, el vehículo, las pertenencias personales y hasta los juguetes de mi hijo. Pero lo más grave es que quisieron llevarnos por la fuerza”, contó.

El dirigente aseguró que este hecho refleja la falta de garantías de seguridad que enfrentan los líderes sociales y políticos en el departamento.

“El Estado debe asumir su responsabilidad. Ya es cotidiano que ocurran este tipo de sucesos en vías nacionales, a plena luz del día”, señaló.

Quintero recordó que su labor como defensor de derechos humanos en el Catatumbo lo ha puesto en riesgo en varias ocasiones.

“Nada ocurre porque sí. Todo tiene una motivación, y lo que me pasó está relacionado con el trabajo que realizo en defensa del territorio y la implementación del acuerdo”, concluyó.