Afectados por concierto cancelado de Kendrick Lamar en Bogotá podrán ir a conciertos gratis

La tusa de no ver a su artista favorito por razones externas no se supera fácil. Páramo Presenta y Ocesa Colombia lo saben, es por eso que están ofreciendo un nuevo beneficio a quienes compraron las entradas para ver a Kendrick Lamar el pasado 27 de septiembre en Bogotá.

Además de la devolución total del dinero, los fans podrán ir a cualquiera de los siguientes conciertos gratis:

Guns N Roses en Bogotá: 7 de octubre de 2025 – Escenario Vive Claro

7 de octubre de 2025 – Escenario Vive Claro Guns N Roses en Medellín: 11 de octubre de 2025 – Estadio Atanasio Girardot

11 de octubre de 2025 – Estadio Atanasio Girardot Imagine Dragons: 17 de octubre de 2025 – Escenario Vive Claro

17 de octubre de 2025 – Escenario Vive Claro Linkin Park: 25 de octubre de 2025 – Escenario Vive Claro

25 de octubre de 2025 – Escenario Vive Claro Shakira en Cali: 25 de octubre de 2025 – Estadio Pascual Guerrero

25 de octubre de 2025 – Estadio Pascual Guerrero Shakira en Bogotá: 1 de noviembre de 2025 – Escenario Vive Claro

1 de noviembre de 2025 – Escenario Vive Claro Páramo Celebra: 31 de octubre de 2025 – Chamorro City Hall

Para redimir este beneficio usted debe ingresar al siguiente enlace: www.noqueremosdejarloasi.com

Posteriormente, deberá revisar la lista de eventos disponibles y elegir el que más le guste.

Términos y condiciones

Existen algunos términos y condiciones para redimir las entradas gratis a estos conciertos.

Por ejemplo, la asignación de localidades en los escenarios será aleatoria y estará sujeta a disponibilidad de aforo en cada evento.

Una vez el beneficiario haya redimido sus boletas para un evento específico, se entenderá agotado su derecho de redención, por lo que no podrá redimir nuevamente en otro evento, aun cuando el beneficiario no asista al evento seleccionado.

En caso de no poder asistir al evento para el cual ya fueron redimidas las boletas, no habrá lugar a devolución, cambio de localidad ni posibilidad de redimir nuevamente en otro evento.

Conozca los demás términos y condiciones en este enlace: www.noqueremosdejarloasi.com