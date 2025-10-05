A bala asesinaron a una mujer en zona rural del municipio de Armero Guayabal

Tolima

Las autoridades del Tolima confirmaron que fue hallado en zona rural del municipio de Armero Guayabal el cuerpo sin vida el cuerpo de una mujer que presentaba varios impactos de arma de fuego.

“Los hechos se presentaron en la vía que conduce al corregimiento de Méndez, según la comunidad, se reporta la presencia de un cuerpo sin signos vitales sobre la vía principal de este corregimiento”, dijo la mayor, Adriana Sánchez Pinzón, comandante del distrito de Policía del municipio de Lérida.

Según la información revelada por las autoridades, al sitio en mención se trasladaron miembros de la Policía que confirmaron que en el sitio se encontraba el cuerpo sin vida de esta persona.

“El cuerpo que estaba tendido sobre la vía corresponde a una persona de sexo femenino de 33 años, presentaba heridas al parecer ocasionadas por arma de fuego”, dijo la mayor, Adriana Sánchez Pinzón.

Las autoridades desplegaron un equipo de investigación criminal para establecer lo corrido y avanzar en la ubicación de los responsables de este hecho que altera la tranquilidad del municipio de Armero Guayabal.

Dato: Caracol Radio confirmó que el cuerpo sin vida encontrado fue identificado como Ana Valentina Escobar, una joven oriunda del municipio de Fresno, Tolima.