TransMiCable San Cristóbal llega al 77% de avance en obras con 21 torres izadas

Finalizó con normalidad el izaje de las 21 torres que son parte del trayecto de TransMiCable en la localidad de San Cristóbal después de terminar la construcción de 2 torres faltantes para esta fase, lo que representa un 77.52% de avance, así lo anunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán junto a Diego Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Tras la culminación de esta fase, en el mes de noviembre comienza el tendido del cable entre las torres, que cuenta con una longitud de 6 kilómetros aproximadamente. Se anuncia también que las tres estaciones del proyecto ya cuentan con más del 70% de avance en su construcción.

De igual manera, se han recibido hasta el momento 123 de las 148 cabinas que llegaron en abril de este año. Se proyecta que las 25 cabinas restantes lleguen para el próximo año.

“Ya llegamos al 77 % de avance en todo el proyecto, izamos todas las torres, las 21, y superamos el 70 % de avance en las tres estaciones, incluido el izaje del puente peatonal que conecta con el portal del 20 de Julio de Transmilenio”, así lo expresa Diego Molano, director del IDU.

Además, afirma que “este proyecto beneficiará a más de 400 mil personas en su zona de influencia, con una capacidad de transporte de 4 mil pasajeros por hora y por sentido. Lo más significativo: reducirá en más de 35 minutos el tiempo de viaje, pasando de trayectos de 40 minutos a tan solo 10”, lo que representa un aumento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad suroccidental y las personas que transiten el sistema.

Se estima que este proyecto culmine al 100% en agosto de 2026 para empezar su fase de pruebas operacionales para que el servicio empiece oficialmente en diciembre del mismo año luego del inicio de la ejecución de estas obras en enero de 2025.