“Quiero ser una voz de esperanza”: Karina, tras sobrevivir a un intento de feminicidio en Bogotá

Bogotá D.C

Tras dos semanas de haber sufrido un intento de feminicidio dentro de su vivienda en el occidente de Bogotá por parte de su pareja sentimental, Karina Rincón Durán apareció en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento y esperanza.

“Gracias a Dios por regalarme una nueva oportunidad de vida. He estado en cuidados intensivos , y hoy estar viva es el mayor milagro que puedo agradecer”, escribió Karina.

Asimismo, agradeció a todas las personas que la acompañaron en esta lamentable situación: “Así continuar dedicándome plenamente a mi hija, a mi familia y a los amigos que me han sostenido con sus oraciones, palabras y compañía”.

Karina terminó con su mensaje con la siguiente frase: “Quiero ser una voz de esperanza”.

Brutal ataque por parte de su pareja sentimental

La mujer de 35 años fue golpeada en reiteradas ocasiones con un martillo en su cabeza y en su rostro y fue atendida en el Hospital Occidente de Kennedy.

La Subred Sur Occidente E.S.E informó que el pasado 25 de septiembre mostró mejoría a los tratamientos a los que fue sometida.

“La paciente ha mostrado respuesta positiva a los tratamientos, se le retiró la ventilación mecánica y continúa bajo estrictos cuidados médicos”, indicaron en un comunidad.