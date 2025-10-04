Qué hacer en caso de perder un vuelo internacional en Colombia: pueden reembolsarle hasta el 80%

Perder un vuelo internacional es una de las situaciones más angustiantes para cualquier viajero en el mundo. Sin embargo, en Colombia existen normativas y políticas de aerolíneas que determinan qué hacer en estos casos y qué porcentaje del dinero invertido en el tiquete puede recuperarse. A continuación, te contamos qué dice la ley, cuáles son los pasos a seguir y qué derechos tienes como pasajero.

En Colombia, los derechos de los usuarios del transporte aéreo están regulados por la Aeronáutica Civil y respaldados en el Reglamento Aeronáutico de Colombia.

Cuando un pasajero pierde un vuelo por causas atribuibles a él mismo, como llegar tarde al aeropuerto o no presentarse al abordaje , la aerolínea no está obligada a reembolsar el valor total del tiquete. Sin embargo, sí debe reconocer un porcentaje del valor pagado, descontando penalidades y servicios ya prestados, como impuestos de salida y tasas aeroportuarias.

¿Qué porcentaje le devuelven al pasajero si pierde un vuelo internacional?

El porcentaje de devolución depende de las condiciones del tiquete adquirido, en este orden de ideas, debe tener claro si su tiquete puede o no ser reembolsable y en qué casos aplica:

Tiquetes no reembolsables : algunas aerolíneas venden tarifas promocionales o muy económicas que no permiten devolución. En estos casos, el pasajero solo podrá reclamar impuestos no utilizados, que suelen corresponder al 20% o 25% del valor total.

: algunas aerolíneas venden tarifas promocionales o muy económicas que no permiten devolución. En estos casos, Tiquetes reembolsables o flexibles: permiten mayor recuperación . El pasajero puede obtener entre el 60% y 80% del valor del tiquete, descontando penalidades administrativas.

permiten mayor recuperación descontando penalidades administrativas. Cambio de fecha con penalidad: si el pasajero avisa con anticipación o llega tarde pero antes del despegue, algunas aerolíneas permiten reprogramar el vuelo pagando una multa, que varía entre 100 y 250 dólares según la ruta y la compañía.

En este orden de ideas, el porcentaje de devolución oscila entre el 20% y el 80%, dependiendo de la clase tarifaria y las condiciones del contrato de transporte aéreo.

Qué hacer en caso de perder un vuelo internacional

Si ya perdió el vuelo, estos son los pasos recomendados es importante que se comunique de inmediato a la aerolínea, ya que muchas compañías ofrecen opciones de reubicación en el siguiente vuelo disponible pagando una penalidad.

Solicitar la devolución de impuestos: incluso si el tiquete no es reembolsable, la aerolínea está obligada a devolver impuestos como la tasa aeroportuaria o el IVA.

incluso si el tiquete no es reembolsable, la aerolínea está obligada a devolver impuestos como la tasa aeroportuaria o el IVA. Revisar las condiciones de la tarifa: antes de reclamar, es clave leer el contrato del tiquete, donde se especifica el nivel de reembolso.

antes de reclamar, es clave leer el contrato del tiquete, donde se especifica el nivel de reembolso. Acudir a la Aeronáutica Civil: si la aerolínea se niega a devolver lo correspondiente, el pasajero puede elevar un reclamo ante la entidad.

Recomendaciones para evitar perder un vuelo internacional