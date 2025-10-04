Operativo contra piques ilegales en Bogotá terminó en enfrentamientos: policías y civiles heridos

Bogotá D.C

En la noche de este viernes 3 de octubre, las autoridades realizaron un operativo contra piques ilegales en el barrio La Macarena en el centro de Bogotá, que terminó de manera inesperada.

Uniformados de la estación de policía de la localidad de Santa Fe recibió varias llamadas de habitantes reportando piques ilegales y agresiones a civiles.

Atendiendo este llamado, la Policía de Bogotá llegó al lugar y varios videos grabados por los mismos habitantes del sector muestran el momento en el que motociclistas evaden un puesto de control y arremeten contra la Policía, Agentes de Tránsito y la misma comunidad que salió a respaldar el operativo de las autoridades.

Debido a esta agresión, 6 personas fueron valoradas de la cuales tres son un habitante del sector, un policía y un agente de tránsito, según el reporte de las autoridades.

“Por tal motivo, 15 personas son trasladadas al Centro de Traslado por Protección aplicando la Ley 1801 y en un trabajo mancomunado con la Secretaría de Movilidad son inmovilizadas 11 motocicletas por diferentes infracciones a la norma de tránsito ”, señaló el comandante de la estación de Policía de la localidad de Santa Fe, Coronel Carlos Torres.

Por su parte, el comandante de los agentes civiles de tránsito, Richard Sanabria, envió un mensaje a todos los conductores y a la comunidad para evitar estas situaciones de alteración del orden público.

“Pensar en la vida de quienes comparten la vía por su seguridad de la comunidad y por el respeto a las autoridades. Continuaremos con estos controles en la vía trabajando firmemente para prevenir conductas de irrespeto hacia nuestros funcionarios y hacia la comunidad”, aseguró el comandante Sanabria.

Desde la Alcaldía de Bogotá indicaron que seguirán reforzando estos operativos, como parte de los compromiso adquiridos luego de una reunión con los habitantes de la localidad.

Mesa abierta sobre piques ilegales en Santa Fe

El pasado 29 de septiembre, la comunidad se reunió con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero y con el alcalde local de Santa Fe, Diego Alejandro López para dialogar sobre los riesgo de los piques ilegales en el sector.

Más de 20 mil personas de la localidad de Santa Fe se ven afectadas por esta problemática que altera la tranquilidad y la seguridad de los habitantes.

Rodman Vargas, líder comunitario, señaló que durante las reuniones con las autoridades se alcanzaron algunos compromisos orientados a mitigar el impacto de esta práctica ilegal.