Nueva plaza de mercado de Paipa abre entre elogios y polémica

La inauguración de la nueva plaza de mercado de Paipa se convirtió en un acto de reconocimiento a los distintos mandatarios que hicieron posible la obra, pero también en un escenario de debate sobre su futuro manejo y las dudas en torno a posibles sobrecostos. El alcalde de Paipa, Germán Camacho, agradeció a sus antecesores y equipos técnicos: «...Estas obras requieren mucho trabajo y esfuerzo, y es meritorio reconocer la disposición de contratistas, interventores y maestros. Nuestro reto ahora es sacarle el mayor provecho a esta infraestructura para que el costo-beneficio realmente se compense...», afirmó.

El mandatario local también respondió a la inquietud ciudadana sobre la administración del lugar. «Para tranquilidad de todos, la plaza seguirá bajo manejo de la Alcaldía. Contratamos una consultoría independiente que nos dirá cómo operarla. No es un capricho del alcalde ni de ningún funcionario; será un ejercicio neutro, con universidades y expertos...», explicó Camacho, al señalar que en noviembre o diciembre se espera tener un modelo definido.

Camacho insistió en que se respetará la trayectoria de los comerciantes tradicionales. «..Seguramente quienes han permanecido por muchos años en este espacio seguirán siendo parte. Haremos convocatorias transparentes para definir la operación, y lo importante es que esta plaza llegue a quienes realmente la necesitan...», agregó, en compañía de concejales y líderes locales que asistieron al evento.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, defendió la transparencia del proceso y pidió a los entes de control claridad frente a rumores. «...He solicitado formalmente al Contralor General de la Nación que envíe una comisión de alto nivel para revisar si hubo sobrecostos. La Contraloría ya ha venido varias veces y ha dicho que esta obra es ejemplo nacional, pero queremos despejar toda duda...», aseguró.

Amaya también se refirió a la polémica por las vías rurales, recordando que no son responsabilidad del departamento. «...La administración municipal debe responder por las vías rurales. Nosotros acompañamos con maquinaria, pero no se puede culpar a la Gobernación de lo que corresponde al municipio. Así como reclaman la autonomía para la plaza de mercado, deben asumirla en otros frentes...», precisó el gobernador.

Sobre las críticas a la pintura y al mobiliario, el gobernador explicó: «...El color de la estructura no genera sobrecostos, es un ítem contratado que protege la obra. En cuanto al mobiliario, si se hubiera hecho por la vía normal habría costado más y tardado más; en un mes y medio lo entregamos todo. Invito a la ciudadanía a recorrer la plaza y comprobarlo...», dijo Amaya.

El exalcalde Fabio Medrano, uno de los gestores iniciales del proyecto, también fue mencionado en los discursos. El actual mandatario destacó su papel: «...Gracias al doctor Fabio Medrano y al exgobernador Ramiro Barragán, hoy vemos materializada esta obra. Es justo reconocer que construir sobre lo construido permite que los paipanos disfrutemos de una infraestructura moderna y digna...», resaltó Camacho.

Finalmente, el gobernador Amaya hizo un llamado a la unión para aprovechar el nuevo espacio. «...No caigamos en la confrontación. Esta plaza ya es una realidad y debe convertirse en un motor para la economía campesina, la producción y el turismo. Desde la Gobernación queremos operarla los fines de semana con eventos culturales y comerciales, sin cobrar arriendo, para atraer más visitantes...», concluyó.