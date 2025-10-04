Neiva contará con un moderno Punto de Abastecimiento Solidario en la comuna 9

Neiva

Neiva fue seleccionada por el Gobierno Nacional para la construcción de un Punto de Abastecimiento Solidario en el barrio Combeima, ubicado en la comuna 9. Este importante proyecto tendrá una inversión cercana a los $3.000 millones, aprobados a través de FINDETER, y se ejecutará sin comprometer recursos propios del municipio. Su impacto se extenderá principalmente a las comunas 1 y 9, donde beneficiará a cientos de familias.

El alcalde de Neiva, Germán Casagua, afirmo que “el resaltó de la gestión nos ha permitido hacer realidad esta obra. Este nuevo espacio tendrá como finalidad promover la integración social y el desarrollo productivo en sectores vulnerables de la ciudad. Este centro contará con comedor comunitario, espacios de formación para madres cabeza de hogar y escenarios para microempresarios”.

De manera complementaria, la Administración Municipal anunció que destinará recursos propios para recuperar la caseta comunal contigua, que actualmente se encuentra en abandono. Esta adecuación permitirá articularla con el Punto de Abastecimiento Solidario, logrando ampliar la oferta de servicios y devolver un espacio digno a la comunidad que lo necesita.

El Centro de Abastecimiento Solidario se perfila como un punto estratégico para el fortalecimiento de la economía popular en la capital huilense. Con su puesta en marcha, se generarán oportunidades de emprendimiento, cohesión social y mejor calidad de vida para decenas de familias. Este avance representa un paso significativo en la construcción de una ciudad más equitativa e incluyente.