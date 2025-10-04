Más de tres mil policías garantizarán la seguridad en Cartagena durante la semana de receso

Cartagena

Teniendo en cuenta la afluencia masiva de público y el incremento de las actividades turísticas en la ciudad, la Policía Nacional en Cartagena, dirige sus esfuerzos en fortalecer y ampliar la presencia policial de manera focalizada y diferencial a través de actividades preventivas, disuasivas y de control; desarrollando acciones que permitan garantizar la tranquilidad de la comunidad durante la semana de receso escolar en el Corralito de Piedra.

Es por esto que se requiere una correcta planificación para la acertada operación del servicio de Policía, contando con las patrullas de vigilancia, las distintas especialidades, los auxiliares de policía y estudiantes de escuelas de formación policial, con el fin de atender los requerimientos de la ciudadanía en materia de convivencia y seguridad, que demanda la ciudad.

Los más de 3 mil hombres y mujeres policías de la Policía Nacional en Cartagena, estarán prestando servicios en sitios turísticos, así mismo, puestos de control que están desplegados en toda la ciudad y en los ingresos de las mismas, quienes orientarán a los cartageneros y visitantes.

En movilidad, se trabajará el plan éxodo y retorno, seguridad vial, ejes viales nacionales e intermunicipales, terminales transporte y aéreos, control de embriaguez y transporte terrestres, entre otros, sin olvidar los demás delitos y comportamientos contrarios a la convivencia que hay que controlar.

Así mismo, los grupos de Policía Comunitaria e Infancia y Adolescencia, promoverán actividades de prevención para niños, niñas y adolescentes en sectores populares de la ciudad, para potenciar el uso adecuado de su tiempo libre, y motivando la armonía y convivencia en el interior de las comunidades de Cartagena y sus corregimientos.

De igual forma, personal de la Policía de Turismo estará brindando orientación y acompañamiento a turistas y residentes que visiten los diferentes sitios históricos, iglesias, hoteles, playas y centros comerciales, también tendrán ubicados varios puestos de información en la terminal aérea, puertos y plazas emblemáticas de la ciudad.

Las playas, Centro Histórico, las murallas y sitios de afluencia masiva, serán custodiadas con la presencia permanente de uniformados, con el fin de evitar hechos delictivos.

“Tenemos un plan con más de 3 mil policías dispuestos en zonas de gran afluencia de público como el aeropuerto, zona insular, también en los barrios y en zonas turísticas que tanto bien y beneficio traen para la ciudad y para los actores del turismo”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar casos de abusos de precios, para ello cuenta con uniformados de Policía de Turismo en cada una de las playas de la Heroica.

De otra parte, dentro de este mismo ámbito también se estarán ejerciendo estrictos controles a la hotelería informal con el fin de que los visitantes tengan una mejor estancia en la ciudad.