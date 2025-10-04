Más de dos meses incomunicados en La Playa de Belén tras atentado contra torres de comunicaciones

La Playa de Belén, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.( Foto: Secretaría de Cultura La Playa de Belén )

Norte de Santander.

En el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, los habitantes completan más de dos meses sin servicio de telefonía móvil después del atentado que destruyó las torres de Claro y Movistar en el sector del Alto de Burasica.

El personero municipal, Yamil Velásquez, explicó que la situación es crítica y que el daño también afectó el sistema eléctrico que alimenta las antenas.

“Es una afectación grave y preocupante. En nuestro municipio el 90% de la población es rural y campesina, y el teléfono es indispensable para trabajar, pedir citas médicas o comunicarse con los hijos que estudian. Hoy los padres pierden todo contacto con ellos hasta que regresan a casa”, dijo.

Velásquez agregó que las empresas han hecho algunas revisiones, pero no se han iniciado trabajos para restablecer el servicio.

“La gente ha tenido que volver a los ‘boquitoquis’ o buscar un punto con Wi-Fi para poder hablar. En pleno 2025 estamos retrocediendo en comunicación”, señaló.

El personero advirtió que la falta de señal también pone en riesgo la atención de emergencias médicas y la seguridad en las veredas más apartadas.

“Hay familias que deben subir a las montañas o desplazarse a otros municipios solo para poder enviar un mensaje”, contó.

Velásquez hizo un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que gestionen una solución inmediata.

“La comunidad siente abandono y no puede seguir viviendo incomunicada. No se puede normalizar este nivel de desconexión”, concluyó.