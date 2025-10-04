Bucaramanga

Santander refuerza seguridad en carreteras y sitios turísticos por la semana de receso escolar

Habrá 22 puntos de control del Ejército y 11 de la Policía, junto a Tránsito de Santander, para reforzar la seguridad vial y turística en la temporada.

Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander

Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander

00:34

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Paula Maldonado

Bucaramanga

Con la llegada de la semana de receso escolar y el inicio de la cosecha cafetera en Santander, las autoridades lanzaron un plan integral de seguridad que será desplegado en carreteras, centros turísticos y zonas rurales del departamento.

El dispositivo, en el que participan la Policía Nacional, el Ejército y la Dirección de Tránsito de Santander, busca garantizar la tranquilidad de los viajeros y de las familias que aprovecharán estos días de descanso para recorrer el departamento.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

El secretario del Interior, Óscar Eduardo Hernández Durán, explicó que este operativo unificado se extenderá a todos los corredores de movilidad y municipios con alta afluencia de visitantes como San Gil, Barichara, Bucaramanga, Guadalupe y el Parque Nacional del Chicamocha.

Habrá 22 puntos de control del Ejército y 11 de la Policía, junto a Tránsito de Santander, para reforzar la seguridad vial y turística en la temporada.

Recomendaciones para turistas que recorrerán las principales vías de Santander:

Invitar a las personas que van a desplazarse en vehículos que hagan la previsión tanto del vehículo y el acompañamiento en el recorrido de cumplimiento de todas las normas. Asimismo, evitar el consumo de sustancias alucinógenas y acatar las recomendaciones de todos los escenarios turísticos para que se le dé cumplimiento a esas medidas de seguridad", puntualizó Hernández.

El plan también contempla patrullajes intermitentes, vigilancia aérea y presencia activa en terminales de transporte, así como operativos en hoteles, centros comerciales, parques principales y balnearios.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad