Santander refuerza seguridad en carreteras y sitios turísticos por la semana de receso escolar

Con la llegada de la semana de receso escolar y el inicio de la cosecha cafetera en Santander, las autoridades lanzaron un plan integral de seguridad que será desplegado en carreteras, centros turísticos y zonas rurales del departamento.

El dispositivo, en el que participan la Policía Nacional, el Ejército y la Dirección de Tránsito de Santander, busca garantizar la tranquilidad de los viajeros y de las familias que aprovecharán estos días de descanso para recorrer el departamento.

El secretario del Interior, Óscar Eduardo Hernández Durán, explicó que este operativo unificado se extenderá a todos los corredores de movilidad y municipios con alta afluencia de visitantes como San Gil, Barichara, Bucaramanga, Guadalupe y el Parque Nacional del Chicamocha.

Habrá 22 puntos de control del Ejército y 11 de la Policía, junto a Tránsito de Santander, para reforzar la seguridad vial y turística en la temporada.

Recomendaciones para turistas que recorrerán las principales vías de Santander:

Invitar a las personas que van a desplazarse en vehículos que hagan la previsión tanto del vehículo y el acompañamiento en el recorrido de cumplimiento de todas las normas. Asimismo, evitar el consumo de sustancias alucinógenas y acatar las recomendaciones de todos los escenarios turísticos para que se le dé cumplimiento a esas medidas de seguridad", puntualizó Hernández.

El plan también contempla patrullajes intermitentes, vigilancia aérea y presencia activa en terminales de transporte, así como operativos en hoteles, centros comerciales, parques principales y balnearios.