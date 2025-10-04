La estampilla de la polémica en Antioquia se queda tal y como está

Este viernes se conoció una nueva decisión sobre l a polémica estampilla que permite recaudar dinero para algunas universidades públicas de Antioquia: se queda tal y como está y no se modificará como se había aprobado en un primer debate el pasado 26 de septiembre, pero ocho días después y pese a ese primer triunfo de la gobernación de Andrés Julián Rendón, este 3 de octubre la situación cambió en favor de quienes se oponían a esa modificación, entre ellos algunos diputados y, por supuesto, los estudiantes.

Quien inicialmente dio a conocer la información fue el propio gobernador en su cuenta de X, en la que en un extenso mensaje escribió: “ La estampilla actual, que se conservará tal y como está , significa hoy incertidumbre y aumenta la brecha que tenemos: Área Metropolitana: 86% de la cobertura, mientras solo 9% para los otros rincones del Departamento”.

Caracol Radio consultó al diputado de Antioquia Luis Peláez, quien confirmó que fue la misma gobernación la que en una comunicación radicada este viernes a la mesa directiva de la Asamblea “ Se solicita respetuosamente incluir la siguiente modificación al Proyecto de Ordenanza Nro. 52 del 2025 ”, es precisamente el proyecto que se había aprobado de manera inicial. El corporado informó que el próximo martes se espera que esa decisión de no seguir insistiendo en modificar el recaudo de las universidades públicas mediante la estampilla quede protocolarizada en el segundo debate que se realizará el próximo martes.

“Recordemos que en su momento el gobernador prometió que, y quería eliminar las estampillas para generar una base presupuestal, pero eso todavía no estaba escrito absolutamente en ningún lado. Entonces intentó eliminar la estampilla antes de conocer el presupuesto; la Asamblea Departamental no lo dejó y, pues, por esa razón, ahora se baja de eliminar las estampillas para que el lunes podamos conocer el presupuesto, pero celebramos un triunfo enorme de la ciudadanía que alzó su voz, que se movilizó”, dijo el diputado Peláez.

Según corporado, el gobernador, pese a que se le había aprobado en primer debate su pretensión, para esta segunda votación había perdido apoyo para que se cumpliera ese segundo debate en su favor.

“En medio de la discusión perdió también los votos de la asamblea, porque la bancada de Creemos lo abandonó, la bancada Verde también lo empezó a abandonar, los Liberales también; es decir, se termina bajando porque se le iba a conocer la mentira, pero también porque poco a poco fue perdiendo los votos para aprobar esta iniciativa”.

¡Ganamos! Las estampillas de las universidades públicas en Antioquía ¡Se quedan!



Gracias a cada ciudadano, que alzó su voz, ¡Gracias!



Siempre fue una mentira la base presupuestal, lo único que querían eran eliminar las estampillas, se les cayó la mentira!! pic.twitter.com/GatJOw507C — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) October 3, 2025

Comunidad académica

Mateo Álvarez, de la asociación de graduados del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, quien hizo parte de las protestas en pro de la estampilla, celebra la decisión, pero aseguró que seguirán en acciones que evitarán que se implemente un programa conocido como “ecosistema educativo para la educación terciaria”; recalca que la educación superior es diferente a la terciaria. Indica.

“Y lo recibimos de buena manera, la decisión que toma el gobernador de Antioquia de retractarse de esta acción que iba a quebrar el politécnico de manera financiera, pero seguimos en la lucha. Y en otro lugar, también estaremos atentos a que la educación superior no se desvíe a una formación de educación laboral o de una educación para la formación de jóvenes para el trabajo”.

Otro aparte del gobernador de Antioquia

El mandatario insistió en que eliminar la estampilla era la mejor decisión y criticó a quienes se oponen a la medida, asegurando que “deben rendir cuentas a los jóvenes del campo y a las madres que sueñan con ver a sus hijos acceder a la universidad”.