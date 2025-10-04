Junior vs. Tolima: prográmese acá con el partidazo por la zona alta de la tabla de Liga colombiana

Junior se enfrentará con Deportes Tolima en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, partido que corresponde a la fecha 14 de la Liga Colombiana. Por un lado, el Tiburón quiere seguir liderando, mientras que por el lado de los Pijaos buscan los tres puntos para seguir entre los ocho mejores.

Los dirigidos por Alfredo Arias llegan a este compromiso luego de caer derrotados 1-2 frente al América de Cali por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. El equipo que avanzará a las semifinales del torneo se definirá en el estadio Pascual Guerrero.

Por su parte, el conjunto de Lucas González perdió 2-3 ante Independiente Medellín en condición de local. Con esta ya son tres derrotas que obtienen en los últimos cinco partidos, lo que lo ubica en la sexta casilla con 20 unidades.

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el pasado 19 de junio en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, partido que fue válido por la jornada 6 del Grupo A de los cuadrangulares. El equipo local se quedó con la victoria tras vencer 2-0 al Tiburón, gracias a las anotaciones de Gonzalo Lencina al minuto 4 y Adrián Parra al 16.

Últimos partidos en Barranquilla

31/5/2025: Junior 1-1 Tolima

4/12/2024: Junior 3-2 Tolima

18/2/2024: Junior 0-1 Tolima

6/12/2023: Junior 4-2 Tolima

24/9/2023: Junior 0-1 Tolima

28/8/2022: Junior 2-1 Tolima

8/8/2021: Junior 0-0 Tolima

Posible alineación del Junior

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Javier Báez; Yeison Suárez, Guillermo Celis, Didier Moreno, Yimmi Chará; Jesús Rivas, José Enamorado; Guillermo Paiva

DT: Alfredo Arias

Posible alineación de Tolima

Cristopher Fiermarín; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Jersson González; Gonzalo Lencina, Adrián Parra y Kevin Pérez.

DT: Lucas González

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este domingo 5 de octubre a partir de las 5:15 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.